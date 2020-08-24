На китайском веб-сайте для обмена видео Bilibili опубликовали видео, на котором якобы запечатлена разборка прототипа станции беспроводной зарядки Apple AirPower.

Судя по ролику, инженеры Apple смогли разместить в компактном корпусе устройства 14 зарядных катушек. Последние буквально соприкасаются друг с другому и закрывают всю поверхность гаджета. При этом под катушками располагалась плотно «упакованная» электроника. Она размещалась в ячейках специального металлического каркаса. Скорее всего, такое решение должно было сделать корпус AirPower более жестким. Сзади можно увидеть порт Lightning для подключения зарядки.

Идея AirPower заключалась в том, что пользователь мог свободно класть на поверхность станции сразу несколько устройств, включая смартфон, смарт-часы и беспроводные наушники. Все они должны были одновременно заряжаться, показывая информацию о своём состоянии на экране iPhone.

В марте 2019 года Apple заявила, что ей пришлось отказаться от выпуска AirPower из-за проблем с перегревом. Однако в апреле этого года инсайдер Джон Проссер поделился информацией, что производителю удалось решить эту проблему, установив в зарядную станцию чип A11 Bionic, который должен динамически управлять температурой устройства.

По некоторым данным, в конце этого или начале следующего года Apple собирается представить новую доработанную версию AirPower.