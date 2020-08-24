Пользователь Twitter под ником DongleBookPro поделился изображениями прототипа компьютера Mac mini первого поколения со встроенной док-станцией для iPod nano.

Судя по изображениям, в корпусе Mac mini было предусмотрено место для подключения iPod nano через 30-пиновый коннектор. Плеер мог заряжаться в этом доке и воспроизводить музыку без использования вычислительных мощностей компьютера.

EVT Mac Mini, with iPod dock. Totally scraped project that never saw the light of day pic.twitter.com/fSm1m31fhX — Dongle (@DongleBookPro) August 22, 2020

По словам DongleBookPro, проект был закрыт на этапе внутреннего тестирования. Учитывая, что размер и форма iPod nano постоянно менялись, такой Mac mini был бы совместим только с первым и, возможно, вторым поколением плеера Apple.

Это довольно интересный концепт, ведь сторонние производители продавали различные док-станции для iPod, iPhone и iPad, а сама Apple никогда не выпускала ничего подобного. По всей видимости, эта разработка датируется приблизительно 2005 годом, поскольку именно тогда начались продажи первых моделей Mac mini и iPod nano. По изначальному замыслу Apple, эти продукты должны были тесно взаимодействовать друг с другом, но по какой-то причине компания отказалась от этой идеи.

DongleBookPro регулярно публикует изображения невыпущенных устройств и прототипов Apple. Ранее в этом месяце он показал прототип iPod touch первого поколения с глянцевой черной отделкой в стиле Mac Pro 2013 года.