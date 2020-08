Пользователь Twitter под ником DongleBookPro поделился изображениями прототипа компьютера Mac mini первого поколения со встроенной док-станцией для iPod nano.

Судя по изображениям, в корпусе Mac mini было предусмотрено место для подключения iPod nano через 30-пиновый коннектор. Плеер мог заряжаться в этом доке и воспроизводить музыку без использования вычислительных мощностей компьютера.

EVT Mac Mini, with iPod dock. Totally scraped project that never saw the light of day pic.twitter.com/fSm1m31fhX