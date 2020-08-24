Microsoft поддержала Epic Games в споре с Apple. Глава Xbox Фил Спенсер считает, что американская корпорация должна сохранить доступ к Apple SDK для разработчиков на Unreal Engine. Об этом он сообщил в Твиттере.

«Сегодня мы подали заявление в поддержку просьбы Epic Games сохранить её доступ к инструментарию Apple для Unreal Engine. Сохранение доступа Epic к последним технологиям Apple будет правильным выбором для разработчиков и игроков», - написал Спенсер.

В официальном документе-декларации поддержки Microsoft отметила, что блокировка учетных записей Epic Games будет иметь "катастрофические последствия" для многих создателей. Любой разработчик, использующий Unreal Engine, не сможет применять патчи безопасности или исправлять баги в движке. Это поставит под угрозу дальнейшую разработку многих игр, включая гоночный симулятор Forza Street от Microsoft, который предлагается и пользователям iOS.

Microsoft также отметила, что хотя большие студии могут позволить себе разработку собственных игровых движков, менее крупным командам гораздо выгоднее использовать уже готовые технологии вроде Unreal Engine.

Представители Epic Games добавили, что корпоративные клиенты, использующие платформу Unreal Engine, уже выразили озабоченность жизнеспособностью собственных проектов. Среди них есть, например, одна из компаний, работающая в сфере автомобильного дизайна. Платформа Unreal Engine применяется не только в развлекательных проектах.

В заявлении Microsoft ничего не говорится о правомерности удаления Fortnite из AppStore и антимонопольных требованиях Epic. Хотя чуть раньше у самой Microsoft был конфликт с Apple, когда последняя не пустила сервис для «игры в облаке» Project xCloud в App Store.