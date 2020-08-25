Apple выпустила обновление своего приложения для профессионального видеомонтажа Final Cut Pro X. Нововведения нацелены в первую очередь на улучшение удалённых рабочих процессов и повышение производительности.

Свежее обновление Final Cut Pro X заинтересует создателей контента для социальных сетей. Программа получила возможность автоматизированного кадрирования видео в квадратном, вертикальном и других нестандартных размерах, используемых в популярных соцсетях.

В данном обновлении Apple уделяет повышению производительности особое внимание. Улучшения в создании и управлении прокси-носителями обеспечат повышение производительности при работе с видео высокого разрешения или при удалённой совместной работе. Одним из нововведений в Final Cut Pro X стала возможность создания прокси в ProRes Proxy или H.264 со сжатием файла до 12,5% от оригинального размера. Таким образом ускоряется монтаж на слабых Mac.

Сопутствующие приложения Final Cut Pro Motion и Compressor также получили обновления. В новой версии Motion пользователи могут импортировать сторонние 3D-модели или выбирать объекты из встроенной библиотеки 3D-моделей в формате USDZ для использования в заголовках, генераторах, эффектах и переходах. Приложение Motion также получило новый фильтр обводки — инструмент, который автоматически выделяет объект или текстовый элемент с помощью его альфа-канала.

Compressor получил поддержку настраиваемых эффектов LUT, возможность использовать LUT-камеры для преобразования видеоматериалов с кодировкой журнала в выходы SDR или HDR и другие улучшения.

Новая версия Final Cut Pro X доступна с сегодняшнего дня в качестве бесплатного обновления для действующих пользователей. Для новых пользователей стоимость приложения при покупке в магазине Mac App Store, как и прежде, составит $299,99. Бесплатную пробную версию на 90 дней можно скачать здесь.