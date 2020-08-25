Кира Найтли сыграет главную роль в сериале «Змей в Эссексе», который запущен в разработку стриминговым сервисом Apple TV+. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Роман «Змей в Эссексе» писательницы Сары Перри был опубликован в 2016 году и получил очень теплый прием критиков. Сюжет вращается вокруг овдовевшей молодой женщины Коры, которая переезжает из викторианского Лондона в небольшую деревню в Эссексе. Благодаря местным ей становится известна легенда о некоем мифическом существе, таинственном змее, обитающем в окрестностях. Героиня, будучи человеком науки и прогресса, спешит развеять странное поверье, заручившись помощью местного викария, который считает змея карой за содеянные грехи.

Найтли исполнит в сериале главную роль, а также возьмет на себя функции исполнительного продюсера проекта. Режиссером исторической драмы выбрана Клио Барнард («Темная река»), а сценарий написала Анна Саймон («Миссис Уилсон»).

Сроки выхода сериала пока неизвестны.