24 августа в режиме видеоконференции в Zoom прошло первое судебное заседание по недавнему иску Epic Games к Apple. Судья Ивонн Гонсалес Роджерс удовлетворила ходатайство Epic Games и выдала Apple временный судебный запрет на отключение аккаунтов игровой компании в App Store. В противном случае проблемы появились бы у издателей других игр на игровом движке Unreal Engine.

Однако возвращения Fortnite в App Store от Apple требовать пока не стали. Ещё в начале слушания Роджерс отметила, что она склонна встать на защиту Unreal Engine, поскольку считает, что Apple перегнула палку, когда пригрозила Epic удалением её аккаунтов разработчиков со своих платформ, однако не склонна поддерживать в этой ситуации отдельный тайтл, Fortnite. Аргументировано решение тем, что Epic сама инициировала конфликт, сознательно нарушив установленные Apple для всех сторонних разработчиков правила магазина.

Роджерс также подчеркнула, что её временный запретительный ордер не повлияет на окончательный исход судебного разбирательства. Она назначила слушание по запросу Epic Games о предварительном судебном запрете на 28 сентября. Судья постановила: Epic нарушила соглашения с Apple, попытавшись заработать на покупках через Fortnite, имея при этом бесплатный доступ к платформе Apple, но не нарушила никаких контрактов, связанных с Unreal Engine и инструментами разработчика.

Как показало первое слушание, в деле Apple и Epic судья не видит однозначно правых — она отметила, что создатели Fortnite сами создали эту ситуацию, но также и задалась вопросом, откуда берётся 30-процентный сервисный сбор Apple, если компания всячески пресекает конкурентов на iOS. «Если у вас iPhone, то других способов получения приложений нет. Нельзя обратиться к Google или Amazon. Если нет конкуренции, то откуда берутся 30%? Почему не 10% или 15%? Какая от этого выгода покупателям?», - заявила Роджерс.