Инсайдер и аналитик Джон Проссер опубликовал новую информацию об iPhone 12 Pro. Он опроверг слухи о том, что в следующем поколении смартфонов Apple не появятся экраны с частотой 120 Гц и привёл скриншот из меню в качестве доказательства.

На скриншотах видно, что в настройках нового iPhone есть переключатель, позволяющий включить LiDAR для «вспомогательной автофокусировки и обнаружения объекта для видео и ночного режима».

В разделе настроек «Дисплей» в последней бета-версии iOS 14 появились опции «Включить высокую частоту обновления» и «Включить адаптивный режим». Первая опция активирует повышенную частоту обновления экрана, вторая будет изменять частоту обновления со 120 Гц на 60 Гц в зависимости от контента на экране.

Camera and display settings for current PVT model of 6.7” iPhone 12 Pro Max Want video too? pic.twitter.com/fnJk2LELgv

По словам Проссера, опубликованные скриншоты сделаны на устройствах, находящихся на этапе PVT-тестирования — последнем этапе инженерной проверки прототипа перед стартом производства. Инсайдер уточнил, что некоторые PVT-модели не оснащены поддержкой 120 Гц, что может означать неопределённость Apple по вопросу встраивания этой особенности в финальные смартфоны.

Ранее аналитик DSSC Росс Янг заявил, что Apple столкнулась с проблемами поставок микросхем драйверов 120-Гц дисплея для iPhone 12 Pro, и поэтому компания лито установит обычные экраны, либо задержит выход моделей iPhone 12 Pro.

Также Проссер сообщает, что размер «чёлки» с фронтальной камерой и сканерами останется примерно того же размера, но, благодаря более тонким рамкам и увеличенному экрану, вырез будет казаться меньше. Face ID новой версии получит более широкий угол обзора и сможет находить лицо владельца даже если смартфон лежит перед ним на столе экраном вверх. Модуль камеры iPhone 12 Pro станет на 10% крупнее — к трём камерам добавят LiDAR-сканер для точного определения расстояния и позиционирования AR-контента.

В подтверждение более ранних утечек Проссер написал, что грани действительно будут плоскими, как у iPhone 4, но заднее и переднее стёкла получат небольшое 2,5D скругление по краям.

Вслед за Проссером, автор канала EverythingApplePro Филип Корой совместно с Максом Вайнбахом поделились аналогичными скриншотами, а также им удалось получить доступ к промо-слайдам с техническими характеристиками iPhone 12. На этих изображениях видны буквы «AM» рядом с часами, якобы из-за дополнительного пространства дисплея по бокам от выреза.

Actual iPhone 12 Pro Max (PVT) notch shot with 120Hz settings. Same notch size, slightly more room for 'AM/PM' badge because of 6.7-in screen, battery icon is a bit different. Thanks to @MaxWinebach pic.twitter.com/Hq7yBNnXUV