В следующем году Apple может добавить в сервис Apple TV+ контент с дополненной реальностью. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман. Ожидается, что пользователи смогут интегрировать в своё окружение объекты и героев телешоу.

Например, можно будет увидеть, как луноход из сериала "Ради всего человечества" (For All Mankind) проезжает по кофейному столику в гостиной. Новая опция станет бонусным контентом, который будет доступен в приложении Apple TV+ наряду с трейлерами и комментариями режиссера. Его пользователи получают при покупке фильма для iPhone или iPad.

Первые шоу с новыми возможностями появятся на платформе в 2021 году. Ожидается, что внедрение этой функции поможет корпорации привлечь новых подписчиков и не потерять нынешних. Подписка на Apple TV+ стоит сейчас почти $5 в месяц. Однако многие пользователи получили годовой абонемент бесплатно при покупке продукции Apple.

По данным агентства, Apple собиралась представить функцию в 2020 году, но изменила планы из-за пандемии. Компания ещё может отказаться от проекта.

В Bloomberg добавляют, что в 2022 году Apple собирается начать продажу шлемов дополненной и виртуальной реальности, в 2023 году — выпустить AR-очки. Для этого компания активно приобретает VR- и AR-стартапы.