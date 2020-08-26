Apple внесла в базу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) новые устройства. Компания зарегистрировала несколько новых моделей планшетов iPad и смарт-часов Apple Watch, презентация которых должна состояться в сентябре или октябре.

В поданных сегодня в ЕЭК списках устройств фигурируют как уже представленные и вышедшие на рынок Apple Watch Series 3 и Series 5 под управлением watchOS 7, так и неизвестные смарт-часы со следующими номерами моделей: A2291, A2292, A2351, A2352, A2375, A2376, A2355 и A2356. Скорее всего, это разные версии будущих Apple Watch Series 6. По неофициальным данным, новые Apple Watch получат датчик уровня кислорода в крови, первые упоминания о котором были найдены в коде watchOS 7.

Планшеты с номерами моделей A2270, A2316, A2072, A2324, A2325, A2428 и A2429 разбиты на две категории: скорее всего, это новые линейки iPad Pro и iPad Air. Согласно записям в базе данных, на всех планшетах будет предустановлена операционная система iPadOS 14.

Получение данной сертификации даёт право на продажу устройств с шифрованием в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и России. Как это обычно бывает, дополнительной информации база данных ЕЭК не предоставляет.