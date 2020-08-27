В китайской социальной сети Xiaohongshu опубликованы фотографии якобы руководства по эксплуатации ещё невышедшего iPad Air. В инструкции показаны некоторые особенности грядущего планшета от Apple.

Согласно опубликованным данным, рамки дисплея iPad Air 4 будут иметь одинаковую толщину — как у более дорогих iPad Pro, — а кнопка "Домой" со встроенным дактилоскопическим сенсором, которая обычно располагается снизу, отсутствует. Однако это не означает, что новая модель лишится поддержки Touch ID — датчик переедет на верхнюю грань и будет совмещен с клавишей включения питания.

Также, согласно руководству, новый планшет лишится разъёма Lightning, на смену которому придёт USB Type-C, как у двух последних поколений iPad Pro. Кроме того, на задней панели планшета разместится разъём Smart Connector, который будет использоваться для подключения клавиатуры Magic Keyboard и других совместимых аксессуаров.

iPad Air 4

Touch ID

via 小红书 pic.twitter.com/2jc09uAKUY — DuanRui (@duanrui1205) August 27, 2020

Гаджет будет поддерживать Apple Pencil 2-го поколения, который будет крепиться к боковой грани iPad Air с помощью магнитов.

Примечательно, что в семействе планшетов iPad Air именно четвёртое поколение устройства может лишиться аппаратной клавиши Home, а сам гаджет будет выдержан в безрамочном стиле по аналогии с более дорогой линейкой Pro. Есть предположение, что iPad Air 4 получит дисплей mini-LED, но официального подтверждения этой информации пока нет.