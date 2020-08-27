Facebook предупредила рекламодателей, что новые инструменты Apple для борьбы с отслеживанием персональных данных пользователей могут привести к падению доходов от рекламной платформы Audience Network более чем на 50% из-за удаления возможностей персонализации рекламы в приложениях.

По мнению соцсети, это не позволит показывать пользователям таргетированную рекламу и навредит всему рынку. Об этом компания рассказала в своём блоге для бизнеса. "Наши возможности показывать таргетированную рекламу в iOS 14 будут ограничены. В результате некоторые пользователи iOS 14 могут не увидеть никакой рекламы из Audience Network, и хотя остальные могут продолжить видеть рекламу от нас, она будет менее релевантной", - написали представители Facebook.

Сейчас многие рекламные партнёры Facebook используют инструмент IDFA — универсальный идентификатор устройств Apple для атрибуции рекламы или аналитики. Компания заявила, что планирует сделать его дополнительной услугой для своих клиентов, а после обновления iOS разработчики лишатся к ней доступа по умолчанию — им придётся запрашивать у пользователей разрешение.

В Facebook полагают, что изменения, связанные с iOS 14, «непропорционально» повлияют на эффективность собственного сервиса размещения рекламы Audience Network. Обновление iOS «сделает её настолько неэффективной, что её не стоит предлагать на iOS 14», считают в компании. По оценкам Facebook, она может потерять больше половины выручки от Audience Network.