Исследователи Counterpoint Research сообщили, что Apple начала терять долю на рынке беспроводных наушников. Покупатели стали переходить с AirPods на более дешёвые устройства. При этом продажи AirPods только растут, подчеркнули специалисты.

В 2019-м на долю Apple пришлось около 50% от продаж всех TWS-наушников. По прогнозам аналитиков, в этом году продажи компании вырастут с 61 миллиона до порядка 82 миллионов гарнитур — более чем на 30%. Однако сейчас доля рынка AirPods сильно просела — с примерно 50% до 35%. Второе место с рыночной долей 10% заняла Xiaomi, а Samsung Electronics замкнула тройку лидеров с результатом в 6%. Основной причиной специалисты Counterpoint Research называют давление со стороны китайских производителей, выпускающих достаточно доступные модели.

Китайские конкуренты привлекают покупателей хорошим соотношением цены и качества устройств. Например, наушники Lypertek Tevi, которые превосходят AirPods по удобству посадки в ушах и качеству звучания, предлагаются всего за 90 долларов. Модель 1More True Wireless ANC можно приобрести за 180 долларов, притом, что функция шумоподавления у них работает лучше, чем у AirPods Pro за 250 долларов. Новинка Samsung Galaxy Buds Live также может похвастаться активным шумоподавлением, однако их стоимость не превышает $170.

Ожидается, что к концу года конкуренция между Samsung и Apple на рынке беспроводных наушников усилится. Согласно прогнозам, в этом году объём продаж TWS-гарнитур Samsung увеличится более чем вдвое — с 8 до 17 миллионов единиц.

По слухам, Apple работает над третьим поколением AirPods, массовое производство должно начаться в начале следующего года. Также есть информация о разработке AirPods Pro Lite — версии обычных AirPods Pro без активного шумоподавления, что позволит снизить их стоимость.