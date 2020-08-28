Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) потребовала от Apple убрать из правил интернет-магазина App Store возможность компании отклонять любые приложения без объяснения причин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Компании надлежит исполнить требования предписания до 30 ноября 2020 года, а также сообщить в ФАС России в течение 5 дней со дня выполнения», — говорится в сообщении ведомства. В случае невыполнения в установленный срок требования ФАС, Apple может быть оштрафована на сумму от 300 до 500 тыс. руб.

Apple также предписано не допускать для разработанных самой компанией приложений преимущественного положения по сравнению с аналогичными по функционалу приложениями других разработчиков.

Ранее в этом месяце ФАС признала Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства по делу, которое было возбуждено в 2019 году после жалобы "Лаборатории Касперского". Российский разработчик антивирусного софта заявлял, что Apple необоснованно отклоняла его программу рoдительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), хотя в то же самое время внедрила в iOS 12 собственную функцию "Экранное время" (Screen Time) с аналогичными возможностями.