Функция «картинка в картинке» доступна для пользователей iPad начиная с iOS 9, а в этом году Apple добавит её и в iPhone с выходом iOS 14. Однако приложение YouTube ранее никогда эту функцию не поддерживало. Но теперь это может измениться, поскольку стало известно, что Google начала тестировать функцию «картинка в картинке» в iOS-приложении YouTube.

Первым новую функцию обнаружил разработчик Дэниэл Юнт во время просмотра стрима в приложении YouTube на iPadOS. При этом «картинка в картинке» заработала только с одним видео. Юнт предположил, что это «хитрости кодека, происходящие за кулисами для определенных сценариев воспроизведения». Судя по всему, пока этот режим воспроизведения только тестируется.

Picture in Picture working on iPadOS with the YouTube app.



(But only worked with this live stream, there must be some codec trickery happening behind the scenes for certain playback scenarios). pic.twitter.com/75vG7Ai4ln