YouTube тестирует функцию «картинка в картинке» в приложении для iOS

Функция «картинка в картинке» доступна для пользователей iPad начиная с iOS 9, а в этом году Apple добавит её и в iPhone с выходом iOS 14. Однако приложение YouTube ранее никогда эту функцию не поддерживало. Но теперь это может измениться, поскольку стало известно, что Google начала тестировать функцию «картинка в картинке» в iOS-приложении YouTube.

Первым новую функцию обнаружил разработчик Дэниэл Юнт во время просмотра стрима в приложении YouTube на iPadOS. При этом «картинка в картинке» заработала только с одним видео. Юнт предположил, что это «хитрости кодека, происходящие за кулисами для определенных сценариев воспроизведения». Судя по всему, пока этот режим воспроизведения только тестируется.

После включения режима «картинка в картинке» он работает так же, как и с любым другим приложением с его поддержкой. Вы можете начать просмотр видео, а затем закрыть приложение. Окно с воспроизведением свободно перемещается по главному экрану или любому другому окну запущенных программ.

К сожалению, воспользоваться новым режимом смогут только подписчики сервиса YouTube Premium, где доступен просмотр в фоновом режиме, без рекламы и в офлайне. В России премиум-версия YouTube предлагается за 199 рублей/месяц.

Источник: 9to5mac

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