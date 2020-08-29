Facebook рассказала агентству Reuters, что Apple блокирует возможность информирования пользователей о том, что она забирает 30% от стоимости внутренних покупок, совершаемых при помощи новой функции приложения Facebook.

Апдейт должен был появиться в новом инструменте для покупки билетов на онлайн-мероприятия через приложение Facebook. Соцсеть таким образом решила помочь создателям контента частично компенсировать их сократившиеся из-за пандемии доходы.

Facebook планировала договориться с Apple, что в этом случае в App Store с пользователей не будет браться 30-процентный налог с встроенных покупок. Но Apple отказала Facebook в этой возможности. После этого разработчики приложения Facebook решили добавить информационную строчку об этой комиссии App Store при оформлении оплаты. При анонсе новой функции скриншоты с этой строкой в обновленном приложении Facebook показала своим пользователям.

Но эта версия приложения не устроила модераторов App Store. Они заблокировали это обновление. Причина отказа — правило App Store, запрещающее разработчикам показывать пользователям «нерелевантную» (не имеющую отношения к делу) информацию в приложении. Разработчики Facebook убрали эту строку в текущей версии обновленного приложения.

«Сейчас, более чем когда-либо, у нас должна быть возможность помочь людям понять, куда на самом деле уходят деньги. К сожалению, Apple отклонила наше уведомление о прозрачности в отношении своего 30%-го налога, но мы все еще работаем над тем, чтобы эта информация была доступна внутри приложения», — написали в Facebook.

Соответствующее уведомление должно было появляться только в iOS-версии приложения. Пользователям платформы Android подобный текст не показывался бы. Вместо этого уведомление гласило бы, что Facebook не взимает никаких комиссионных с платежа.

На текущий момент функция покупок в приложении Facebook доступна, но без уведомления о том, что Apple забирает себе 30% от стоимости покупки. Предлагаемого уведомления об отсутствии комиссии в Android-версии приложения также нет. Вместе с тем, Facebook продолжает работать над тем, чтобы сделать доступной в приложении информацию о комиссии.