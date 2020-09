Китайское издание China Times со ссылкой на поставщиков комплектующих Apple пишет, что до конца этого года компания выпустит новый 12-дюймовый MacBook на базе собственного процессора A14X.

По сведениям издания, Apple завершила работу над 5-нм процессором A14X с кодовым названием "Tonga", и до конца этого года начнётся его массовое производство на мощностях TSMC. Примерно в это время ожидается выпуск 12-дюймового MacBook с процессором A14X Bionic и дисплеем Retina. Он будет весить менее килограмма. Благодаря архитектуре ARM новый чип будет отличаться низким энергопотреблением, и автономность ноутбука может вырасти до невероятных 15-20 часов. Этот же чип появится в новом iPad.

Аналогичную информацию сообщает в своём твиттере инсайдер Komiya. По его сведениям, в новинку поставят Apple Silicon с 8 или 16 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ SSD (предположительно, выйдет и версия с 1 ТБ), один порт USB Type-C, а также четвёртое поколение клавиатуры типа Butterfly. Стоимость — около 849 долларов, для студентов около 799 долларов.

Ожидается, что обновленный 12-дюймовый MacBook будет представлен до конца текущего года. Однако ультрабук может стать не единственным компьютером Apple с ARM-чипом, который будет показан этой осенью. По данным всё того же Komiya, в октябре купертиновцы могут показать обновленный 13-дюймовый MacBook Pro. При том он будет продаваться в версиях как с собственным чипсетом Apple, так и с процессорами Intel.

MacBook Pro 13”

-CPU Multiple Apple Silicons and Intel (Options)

-Magic Keyboard

-Bezels as thin as current 16” model

-$1099~

-1080p FaceTime Camera

-Unveiled at Oct Event

-Shipped in Oct

Other stuffs remain same as current one