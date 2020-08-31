Китайское издание The China Times сообщает, что Apple разрабатывает не только собственный ARM-процессор для ноутбуков и настольных систем iMac, но и сопутствующий графический процессор для дискретных видеоускорителей.

По информации источника, GPU появится во втором полугодии 2021-го и будет производиться на заводах TSMC по 5-нм техпроцессу. Если это окажется правдой, Apple полностью откажется от услуг Intel и AMD по обеспечению центральными и графическими процессорами своих продуктов.

Разрабатываемый Apple графический процессор получил условное обозначение Lifuka. В отчете утверждается, что развитие проекта идет гладко в рамках изначальных планов. По сообщениям, GPU обладает высокой абсолютной производительностью и лучшей удельной производительностью на ватт по сравнению с другими графическими процессорами, хотя подробности отсутствуют и не понятно, о каких конкурентах идет речь.

При проектировании GPU в качестве основного метода рендеринга Apple выбрала так называемый отложенный рендеринг на основе тайлов (Tile Based Deferred Rendering, TBDR). Данная технология известна давно, и широко используется компаниями Imagination Technologies и ARM в графических ядрах PowerVR и Mali соответственно. Помимо них определенные реализации тайлового рендеринга внедрила и Nvidia в своих архитектурах начиная с Maxwell и Pascal.

Первыми новый графический процессор должны получить моноблоки семейства iMac во второй половине следующего года.