Как пишет тайваньское издание DigiTimes, iPhone 12 выйдет на рынок в новом для Apple тёмно-синем цвете.

Ещё в январе редактор известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах на своей страничке в Twitter заявил, что тёмно-синий цвет в линейке iPhone 12 заменит тёмно-зелёный (Midnight Green), который дебютировал в iPhone 11 Pro в прошлом году.

Кроме этого, слухи указывают на то, что смартфоны iPhone 12 будут доступны в голубом, фиолетовом и светло-оранжевых цветах. Возможно, разноцветные недорогие iPhone XR и iPhone 11 действительно пользовались настолько большой популярностью, что Apple решила сделать свою флагманских линейку еще немного веселее.

Также издание утверждает, что в новинке заметно улучшат камеры, дисплей, Wi-Fi и сотовые модули. Вместе с тем прогноз по поставкам iPhone 12 хуже, чем в прошлом году. DigiTimes считает, что поставки нового поколения смартфонов iPhone во втором полугодии 2020 г. достигнут не более 63-68 млн устройств, что примерно на 5 млн единиц меньше по сравнению с объёмом поставок iPhone 11.