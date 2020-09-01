Издание Bloomberg рассказало о новинках этой осени от Apple. По информации ресурса, компания готовит к анонсу широкую линейку гаджетов помимо iPhone 12.

По данным Bloomberg, этой осенью iPad Air получит обновленный дизайн в стиле линейки iPad Pro, а вот об обновленной модели iPad mini аналитики не упоминают (возможно Apple решила, что крупные смартфоны компании постепенно заменят ее же маленькие планшеты). Утечки указывают на то, что новинка получит более тонкие рамки экрана и сканер отпечатков Touch ID встроенные в кнопку питания. Кроме того, впервые в истории линейки производитель может отказаться от собственного порта Lightning в пользу USB Type-C.

В Bloomberg также отметили, что американская компания обновит серию смарт-часов сразу двумя моделями Apple Watch — преемниками Series 5 и Series 3. Одна из новинок будет позиционироваться как флагманская, а другая займёт сегмент более доступных носимых устройств компании. Одной из самых долгожданных функций Apple Watch Series 6 может стать датчик, способный определять уровень кислорода в крови.

Series 3 отличается от моделей 4 и 5 поколений меньшими размерами экрана, более широкой рамкой и стеклянной крышкой нижней панели с сенсорами вместо керамической. Bloomberg сообщает, что часы в старом дизайне получат современный чип и поддержку детектора падения и дисплея Always-On, которые присутствуют в актуальных моделях.

Также осенью Apple планирует представить накладные наушники AirPods Studio и уменьшенную версию HomePod. В прошлом сообщалось, что новая умная колонка Apple будет стоить заметно дешевле предшественника, но при этом отличаться чуть более простым звучанием. В AirPods Studio наоборот инженеры сделают ставку на звук. Наушники должны отличаться высоким качеством звучания и предлагать пользователям ряд удобных функций. Например, благодаря датчикам распознавания канала и специальному симметричному дизайну пользователи смогут носить AirPods Studio любой стороной.

В отчете аналитиков Bloomberg также упоминается, что Apple работает над обновлением Apple TV с более мощным процессором и новым пультом ДУ, однако компания может не успеть представить его до конца текущего года.

Новой информацией об iPhone 12 авторы издания не поделились. По их словам, осенью купертиновцы покажут четыре новых смартфона с диагоналями 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Внешне новинки будут похожи на iPhone 5, при этом iPhone 12 Pro Max будет иметь LiDAR, который позволит повысить качество снимков и расширит возможности AR-приложений.