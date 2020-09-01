Депутат Госдумы Федот Тумусов внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, устанавливающий правовые основы регулирования маркетплейсов, пишет «Коммерсант».

Документ гласит, что владелец или правообладатель операционной системы не должен ограничивать или запрещать установку на нее стороннего маркетплейса. Установку сторонних магазинов приложений сейчас допускает компания Google, владеющая ОС Android, тогда как на устройства Apple установить сторонний магазин iOS-приложений нельзя. Пользователи iPhone могут загружать приложения только из магазина App Store, а в случае удаления той или иной программы из магазина установить ее на iPhone или iPad становится невозможно. Примером тому служит недавно удаленная из магазина игра Fortnite. Тумусов отметил, что эта проблема обсуждается по всему миру, и появление такой нормы "позволило бы отразить позицию Россию в нашей юрисдикции".

Кроме того, документ предусматривает, что при продаже лицензии или подписки на размещенный в магазине цифровой продукт, а также при совершении любых покупок внутри приложения, владелец маркетплейса может взимать комиссию, но не более 20% от цены без НДС. Если владелец магазина приложений установит максимальный размер комиссии, закон обяжет его ежеквартально отчислять треть дохода с продаж на территории России в специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий, который для этого создадут. Порядок создания, организации и управления такого фонда, согласно документу, определяет Минимущества. Эта норма должна устранить перекос, который появился из-за того, что владельцы маркетплейсов не платят налог на прибыль по месту получения выручки, говорит Тумусов.

Инициатива противоречит Гражданскому кодексу, который предусматривает свободу договора хозяйствующих субъектов, рассказал «Коммерсанту» участник Ассоциации юристов России Александр Журавлёв. Навязывание условий договора со стороны государства — опасный прецедент, предупредил он.

В свою очередь глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил, что в законопроекте есть ряд пробелов. Среди прочего автор не объяснил выбор предельной комиссии в 20%, не указал администрирующий орган и не прописал ответственность за неисполнение требований.