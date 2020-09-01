Apple упростила процесс проверки приложений с незначительными нарушениями и разрешила разработчикам предлагать изменения правил App Store.

Смягчение правил не повлияет на процесс устранения нарушений, разработчикам всё равно придётся вносить исправления, чтобы соответствовать политике платформы. Однако теперь мелкие нарушения не будут наказываться блокировкой обновлений, как это было прежде. Разница в том, что теперь для этого можно использовать последующую заявку. При всём этом приложения с юридическими проблемами сюда не входят.

Кроме того, теперь разработчики могут не только обжаловать решения насчет нарушений, но и предлагать изменения в самих правилах App Store. Как считает Apple, такое нововведение должно помочь компании лучше понимать потребности разработчиков. Компания анонсировала эти новшества в июне 2020 года.

«Чтобы продолжать предлагать пользователям безопасную площадку для загрузки приложений и помогать вам успешно разрабатывать приложения, которые являются высококачественными, надежными и уважают конфиденциальность, мы обновили процесс проверки приложений, как было объявлено на WWDC20», — отметила компания.

Компания столкнулась с новой волной критики разработчиков из-за магазина летом 2020 года: тогда Apple не пропускала обновление Hey, поскольку почтовый сервис «не работал» после скачивания.

Изменения были обещаны ещё до того, как произошёл конфликт Apple и Epic Games, из-за которого аккаунты разработчиков Fortnite удалили с iOS и Mac, как и саму игру из App Store.