Известный по множеству достоверных утечек инсайдер Mr.White выложил в своём Twitter-аккаунте фото задних панелей смартфонов iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

На фотографиях запечатлены задние панели для смартфонов в классическом цвете Space Gray. Оба смартфона должны получить три датчика изображения, старшая модель при этом имеет дополнительный вырез для сканера LiDAR — такой же, как у актуальной модели iPad Pro. Предположительно эта панель предназначена для iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым дисплеем.

Вторая панель, запечатлённая на снимке, вероятно, принадлежит базовому iPhone 12 Pro с диагональю экрана 6,1 дюйма. Она не содержит выреза для LiDAR, что подтверждает предыдущие слухи о том, что датчик получит только самая продвинутая модель семейства. Однако не исключено, что вторая данная панель принадлежит iPhone 11 Pro, который имеет такую же компоновку блока основной камеры.

Недавно фото чехла для iPhone 12 с вырезом под LiDAR было опубликовано в китайской соцсети Weibo.