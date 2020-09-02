Apple опубликовала финальные сборки iOS 13.7 и iPadOS 13.7. Если обновление операционной системы для планшетов сконцентрировано на исправлении ошибок, то апдейт для iPhone привнёс технологию Exposure Notifications Express.

В iOS 13.7 появилась возможность присоединиться к системе уведомлений о контакте с COVID‑19 без загрузки приложения. Теперь государственным органам здравоохранения не нужно разрабатывать специальные приложения. Все необходимые возможности уже присутствуют в прошивке. Доступность этой системы зависит от ее поддержки местными службами здравоохранения.

Пользователи, которые установят новое ПО, смогут получать уведомления о контактах COVID-19 просто согласившись использовать экспресс-уведомления о ситуации. Это существенно облегчит внедрение сервиса органами здравоохранения государств, у которых нет ресурсов на разработку соответствующих приложений собственными силами. Сообщается, что для разработки нового сервиса экспресс-уведомлений Apple консультировалась с центрами по контролю и профилактике заболеваний, фондом CDC, Ассоциацией лабораторий общественного здравоохранения и многими другими инстанциями.

В данный момент приложения, использующие API Apple, запустили только 20 государств. России в этом списке нет.

Также в iOS 13.7 представлены новые стикеры Memoji и общий доступ к папкам iCloud Drive из приложения “Файлы”. Данная версия также содержит исправления ошибок для iPhone.

Обновление iPadOS 13.7 сфокусировано на исправлении ошибок и улучшении производительности устройств.