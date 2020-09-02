По информации тайваньского издания DigiTimes, беспроводные наушники AirPods третьего поколения появятся в продаже в первой половине 2021 года. Предполагалось, что их покажут до конца 2020, но по новым сведениям этого все-таки не случится.

DigiTimes отмечает, что один из партнёров Apple, компания Inventec, получит заказ на сборку около 20% комплектов третьего поколения AirPods. Остальное американская корпорация распределит между другими контрагентами, в том числе Luxshare и Goertek.

Аналитик Мин-Чи Куо ранее говорил, что третья версия AirPods получит измененный дизайн, который будет больше напоминать AirPods Pro. В ушах пользователя они будут держаться немного лучше.

Также Куо считает, что AirPods Pro второго поколения начнут производить в четвёртом квартале 2021 или первом квартале 2022 года.