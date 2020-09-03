По информации ресурса MacRumors, Apple добавит iPod nano 7-го поколения в список устаревших устройств 30 сентября.

Apple представила iPod nano 7-го поколения в 2012 году. Линейку обновили в 2015 году, добавив новые цвета. Это был последний плеер в этой серии. Первое устройство в линейке nano вышло в сентябре 2005 года. За время существования линейка претерпела несколько изменений. Производство iPod nano было прекращено вместе с iPod shuffle в середине 2017 года.

Согласно правилам Apple, устаревшим признается продукт, который не был доступен в продаже более пяти и менее семи лет. В соответствии с правилами, Apple перестанет поддерживать пользователей по вопросам устаревшей техники. Также авторизованные сервисные центры могут отказаться от ремонта девайсов в случае отсутствия запасных деталей. Кроме iPod nano компания признает устаревшим iPod Touch пятого поколения, выпущенный в октябре 2012 года.