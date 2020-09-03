Apple работает над новой версией Apple TV с улучшенным пультом дистанционного управления, который можно будет искать с помощью приложения «Локатор», сообщает Bloomberg.

Слухи о том, что Apple работает над обновлением 4K-версии Apple TV бродят по сети уже несколько месяцев, поэтому ожидалось, что её могли представить до конца этого года. Однако Bloomberg утверждает, что новая телеприставка появится на рынке не раньше 2021 года.

Новинке приписывают производительный процессор A12X Bionic с продвинутой системой охлаждения, а также поддержку разрабатываемого Apple игрового контроллера, нацеленного на новейшие и будущие игры в рамках фирменного сервиса Arcade. Текущая модель Apple TV оснащается чипом A10X, который вышел в 2017 году.

Также известно, что будет обновлён пульт Apple TV Remote: он получит поддержку функции поиска через приложение «Локатор», аналогичную функции «Найти мой iPhone». Скорее всего, в нём появится чип U1, и iPhone, начиная с 11 и новее, смогут показать его точное местоположение.

Ранее сообщалось, что следующее поколение Apple TV может получить хранилище объёмом 64 и 128 ГБ. По слухам, компания не планирует менять цвет корпуса приставки, как и её цену, которая на старте продаж составит $149, как и у предыдущей модели фирменной линейки.