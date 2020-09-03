Apple объявила о намерении инвестировать в строительство двух крупнейших в мире наземных ветряных турбин в рамках своей программы по достижению 100% углеродной нейтральности к 2030 году. 200-метровые турбины будут установлены недалеко от датского города Эсбьерг и будут производить 62 ГВт ч в год - этого достаточно для питания почти 20 тыс. домов.

Ветряные турбины будут питать один из центров обработки данных компании в Виборге, а избыточная энергия будет поступать в датскую сеть. Во сколько обойдется этот проект, в Apple не уточнили. Известно лишь то, что он разрабатывается в партнерстве с фирмой European Energy, специализирующейся на «зеленой» энергетике.

«Борьба с изменением климата требует срочных действий и глобального партнерства. Проект для центра обработки данных в Виборге является мощным доказательством того, что мы можем справиться с этой проблемой», — сказала Лиза Джексон, вице‑президент Apple по экологическим, политическим и общественным инициативам. «Инвестиции в чистую энергетику обеспечивают новые прорывные инновации, которые поставляют чистую энергию и обеспечивают рабочие места для бизнеса и местных сообществ».

Ранее этим летом была построена одна из крупнейших в Скандинавии солнечных батарей для питания дата-центра Apple в Виборге. Это первый датский солнечный объект, построенный без использования государственных субсидий.

В июле Apple объявила о своих планах по достижению углеродно-нейтрального баланса всего своего бизнеса, производственной цепочки поставок и жизненного цикла продуктов к 2030 году. Хотя все офисы Apple уже работают на 100% возобновляемой энергии и нулевом выбросе углерода, это новое обязательство означает, что к 2030 году, каждое проданное устройство Apple не будет иметь никакого воздействия на климат. Планы включают в себя перевод всех европейских поставщиков на возобновляемые источники энергии.