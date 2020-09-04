Apple отложила ввод ограничений на отслеживание пользователей в iOS 14. Приложения обяжут запрашивать разрешение на получение данных только с 2021 года. Об этом компания сообщила на сайте для разработчиков.

Компания объяснила, что так у разработчиков будет больше времени на подготовку к изменениям в iOS 14, iPadOS 14 и tvOS 14. Дополнительную информацию Apple обещает предоставить осенью.

В новых версиях мобильных операционных систем Apple приложениям нужно будет запрашивать у пользователей разрешение перед получением уникального кода идентификации устройства для рекламодателей (IDFA). Этот идентификатор является одним из способов, с помощью которого рекламодатели могут, например, узнать, что приложение было установлено через рекламу, размещённую на той или иной площадке. Рекламодатели ожидают, что большинство пользователей в случае получения таких уведомлений откажутся предоставить разрешение на отслеживание.

Среди компаний, наиболее обеспокоенных этим нововведением, была Facebook. Она заявила, что прекратит использовать уникальные идентификаторы, о которых Apple намерена предупреждать пользователей, но выразила обеспокоенность по поводу сторонних рекламодателей в своей сети, которые не могут позволить себе сделать то же самое. Как отмечает Facebook, нововведения Apple сделают один из ее мобильных рекламных инструментов на iOS 14 настолько неэффективным, что, «возможно, не имеет смысла предлагать его».

Apple также отложила запуск специального раздела о приватности в App Store, в котором пользователи смогут узнать, как то или иное приложение работает с приватностью. Теперь функцию собираются запустить к концу 2020 года, но уже с сентября разработчики смогут направить в Apple информацию для раздела. Подробности о применении новых правил пообещали рассказать осенью.

Другие функции конфиденциальности в iOS 14 появятся в срок. Так, одна из них будет показывать, какие приложения недавно получили доступ к функциям GPS или микрофона устройства.