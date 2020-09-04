Поставщик комплектующих для продукции Apple компания Broadcom заявила, что увеличение ежегодных поставок чипов в этом году произойдет позже, чем обычно. Это может свидетельствовать о том, что следующий iPhone появится позже традиционной даты запуска в конце сентября.

Broadcom, которая в 2019 году получила около 20% выручки именно за счёт сотрудничества с Apple, заявила, что увеличение поставок чипов для iPhone 12 начнется в последнем квартале календарного года, т.е. на квартал позже, чем в предыдущие годы. В календаре Broadcom четвёртый фискальный квартал завершится первого ноября этого года, поэтому подъём выручки компании должен совпасть с началом массового выпуска новых моделей iPhone в полном ассортименте.

В июне Broadcom предупредила, что выручка за третий финансовый квартал будет ниже ожиданий из-за задержки выпуска телефонов от «нашего крупного североамериканского производителя смартфонов», которым, по мнению аналитиков, является Apple.

По прогнозам Broadcom, выручка за четвертый квартал должна превысить ожидания аналитиков. Это связано с повышенным спросом на смартфоны с поддержкой 5G.

Большинство аналитиков уже предполагают, что новый iPhone будет выпущен не в конце сентября, как это происходило все последние годы, а в октябре. Это связано в том числе и с тем, что закрытие границ привело к приостановке работы над новым гаджетом.