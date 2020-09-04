В первой половине 2020 года iPhone 11 лидировал по мировым объемам поставок среди смартфонов, обогнав ближайшего конкурента на 26 млн устройств. Об этом сообщается в свежем исследовании аналитической компании Omdia.

За 6 месяцев этого года Apple поставила на рынок 37,7 млн единиц iPhone 11. Это больше, чем суммарные показатели моделей на втором, третьем и четвёртом местах — Samsung Galaxy A51 с 11,4 млн, Redmi Note 8 с 11 млн и Redmi Note 8 Pro 10,2 млн.

Если сравнивать прошлогодние показатели, когда в рейтинге Omdia на первом месте была модель iPhone XR с объемом отгрузок в 26,9 млн штук, то iPhone 11 опередил предшественника на 10,8 млн устройств. Залогом успеха iPhone 11 аналитики называют его низкую стартовую цену.

Примечательно, что продукция Apple заняла пять из десяти позиций рейтинга — кроме iPhone 11, в список попали обновленный iPhone SE, XR, 11 Pro Max и 11 Pro. Специалисты подчеркнули, что ни один флагманский смартфон Android-производителей не оказался в первой десятке.

Вместе с тем сайт AppleInsider отмечает, что в прошлом представители Apple отвергали данные исследовательской компании, называя их неверными. Кроме того, статистика Omdia расходится с информацией самой Apple, которая самой популярной моделью в минувшем квартале назвала iPhone 11 Pro, тогда как по подсчётам Omdia это был всё тот же iPhone 11.