Ещё в начале года появились слухи о том, что линейка iPhone 12 получит версию с небольшим дисплеем, в названии которой будет фигурировать приставка "mini". Сегодня известный инсайдер L0vetodream подтвердил эти данные.

По его информации, как "iPhone mini" будет обозначена самая компактная и дешевая модель с 5,4-дюймовым экраном. Условно "среднюю", которой достанется дисплей на 6,1 дюйма (как у iPhone 11), назовут "iPhone 12". Старший "iPhone 12 Pro" тоже получит 6,1-дюймовую панель, а продвинутый "iPhone 12 Pro Max" будет иметь самую большую диагональ в истории смартфонов Apple — 6,7 дюйма.

iPhone 12 mini получит двойную основную камеру. Толщина корпуса модели составит 8,1 мм — как у актуальных iPhone 11 Pro и Pro Max. При этом новинке приписывается уменьшившийся по сравнению с предыдущими сериями размер «чёлки» для фронтального модуля и датчиков Face ID.

Надо отметить, что пока данная информация из разряда слухов. И даже несмотря на то, что источник достаточно надежный, подходить к ней с определенно доле сомнения нужно хотя бы потому, что у Apple традиционно в ходу масса обозначений для той или иной новинки – и никогда нельзя быть уверенным до конца, какое обозначение в итоге получит серийная модель.