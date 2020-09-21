Инсайдер L0vetodream поделился в твиттере информацией о наличии сверхширокополосного чипа U1 в наушниках AirPods Studio, которые разрабатывает Apple.

В AirPods Studio чип может использоваться для отслеживания местоположения наушников. Это позволит устройству автоматически распознавать ориентацию в пространстве — к примеру, надеты ли наушники на голову. AirPods Studio можно будет надеть любой стороной — аудиоканалы будут переключаться по мере необходимости без вмешательства пользователя, отметил инсайдер.

Скорее всего чип U1 будет использоваться и в метке AirTags. L0vetodream уверен, что AirTags будут иметь большее значение, чем просто отслеживание предметов. Тег — это узел, который всё связывает. Он действует как мост для подключения различных устройств. U1 — самая важная часть реализации этого моста. Функция конфиденциальности iOS 14 предназначена для более эффективного использования тега в частной среде.

Apple заявляет, что чип U1 обеспечит беспроводное определение местоположения на небольшом расстоянии для поддержки новых возможностей, таких как цифровые ключи от автомобилей следующего поколения, но, за исключением направленного AirDrop, большая часть его функций ещё не реализована.

Предполагается, что AirPods Studio и AirTags дебютируют в октябре вместе с iPhone 12. Возможно, на этом же мероприятии покажут беспроводную зарядку AirPower и её мини-версию.