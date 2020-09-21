Apple запустила в России AppleCare+. Это программа расширенной платной гарантии с обслуживанием по всему миру, которую можно оформить на сайте Apple. Ранее можно было оформить только AppleCare Protection Plan — она давала дополнительный год гарантии для Mac.

Любой покупатель техники Apple может приобрести гарантию в течение 60 дней с момента покупки. Она привязывается к серийному номеру устройства и распространяется на все устройства Apple, представленные в России, включая iPhone, iPad (включая Apple Pencil и клавиатуру), Mac, iPod (включая наушники и USB-кабель), Apple Watch (включая магнитное зарядное устройство), а также наушники AirPods и Beats. Стоимость зависит от выбранного устройства и составляет от 2999 до 29990 рублей.

В рамках AppleCare+ пользователь получает мировую гарантию; до двух ремонтов в год по специальной цене в случае механического повреждения устройства (например, разбитый экран); подменный iPhone; ремонт на дому для ноутбуков и компьютеров; приоритетный доступ к службе поддержке. Также, дополнительная гарантия увеличивает основную на год.

Ознакомиться со всеми ценами можно в специальном разделе на сайте Apple.