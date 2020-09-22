Специалисты iFixit получили в своё распоряжение новые умные часы Apple Watch Series 6, устроили традиционное вскрытие устройства. Помимо прочего выяснилось, что из новой модели исчезли аппаратные компоненты, ответственные за работу Force Touch.

Функция Force Touch позволяла дисплею Apple Watch распознавать, с каким усилием пользователь нажимает на сенсорную поверхность экрана. Данная функция была доступна во всех моделях умных часов Apple, начиная с самой первой версии, выпущенной в 2015 году. Но последняя версия watchOS удаляет поддержку Force Touch из предыдущих моделей, а теперь из Watch Series 6 исчезли и аппаратные средства, которые обеспечивали работу этой функции.

Начиная с третьего поколения, все модели получали 6 баллов из 10 за ремонтопригодность у специалистов iFixit, и новая модель — Series 6 — не стала исключением. При этом относительно прошлого поколения процесс разборки стал ещё проще, так как, во-первых, исчез слой Force Touch, а также уменьшилось количество кабелей, хотя на итоговый балл это и не повлияло.

Аккумуляторы внутри Apple Watch 6 стали чуть больше. По информации iFixit, 44-миллиметровая версия комплектуется батареей на 1,17 Вт ч, на 3,5% больше, чем в Series 5. Для версии 40 мм прирост ёмкости ещё больше — на 8,5%. Таким образом, Apple мало-помалу восполняет большой провал в ёмкости батарей, произошедший в Series 4.

Интересно, что несмотря на увеличенную энергоёмкость, паспортная длительность автономной работы для Apple Watch 6 не изменилась и по-прежнему составляет 18 часов. Это может говорить о возросшем аппетите базовых компонентов Apple Watch, таких как новый процессор S6 SiP и более яркий дисплей.

Еще один компонент, который увеличился в Series 6 — Taptic Engine. Он выполнен из 100% переработанных редкоземельных металлов и вольфрама. В конце 2019 года Apple заявила, что начнет производство Taptic Engine для iPhone из переработанных компонентов. Год спустя то же самое происходит с Apple Watch.

Толщина новых Apple Watch оказалась чуть меньше, чем у представителей пятого поколения — 10,4 мм против 10,74 мм. Что касается датчика измерения уровня кислорода в крови, его iFixit не смогли разобрать.

По итогам разборки, учитывая возможность замены экрана и аккумулятора, специалисты iFixit оценили ремонтопригодность Apple Watch Series 6 в шесть баллов из десяти возможных.