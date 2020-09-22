Аналитическая фирма Mixpanel обновила информацию о распространении версий операционных систем iOS и iPadOS среди активных iPhone, iPad и iPod touch. Согласно представленным данным, последняя версия iOS / iPadOS установлена более чем на 25% устройств.

Темп установок iOS 14 оказался выше, чем у прошлогодней iOS 13. Последняя за неделю была установлена на 20% устройств Apple, а iOS 12 за аналогичный период 2018 года — на 19,14% гаджетов.

Новая версия мобильной операционной системы Apple получила целый ряд нововведений, включая виджеты на рабочем столе, возможность кастомизации иконок и поддержку функции «Картинка в картинке». По мнению экспертов, переходить на iOS 14 пользователей стимулируют именно расширенные возможности настройки интерфейса ОС. Пользователи даже устроили флешмоб в соцсетях, делясь своими вариантами кастомизации с хештегом #ios14homescreen.

Mixpanel получает данные на основе посещений веб-сайтов и приложений, использующих предоставляемые компанией инструменты для аналитики. Официальной информации о распространении iOS 14 пока нет. Обычно Apple публикует данные об установках новой версии iOS после достижения ею 50-процентной отметки распространенности. Как правило это происходило в октябре. В этом году это может случиться уже в сентябре.