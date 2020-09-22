Выпущенные на прошлой неделе iOS 14 и iPadOS 14 позволяют использовать какое-либо стороннее приложение в качестве браузера по умолчанию. Это означает, что пользователи iPhone и iPad теперь могут заменить Safari на альтернативное решение, например, Chrome. В дополнение к этому теперь можно заменить стандартное почтовое приложение Apple.

Чтобы установить своё любимое приложение, нужно открыть «Настройки», промотать вниз до Gmail (или до любого другого поддерживаемого приложения), перейти в раздел «Почтовый клиент по умолчанию» и установить галочку напротив необходимой программы.

Кроме Gmail для установки по умолчанию можно выбрать такие почтовые клиенты, как HEY, Spark и Outlook. Возможно со временем список поддерживаемых приложений увеличится.

Однако, как пишет The Verge, новая iOS, похоже, содержит ошибку, которая автоматически переключает сторонний браузер и почтовые приложения обратно на Apple Mail и Safari по умолчанию после перезапуска системы. Скорее всего этот баг устранят с ближайшим обновлением.