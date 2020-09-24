Презентация новых моделей iPhone может состояться 13 октября, сообщают ресурсы AppleInsider и MacRumors со ссылкой на сотрудников нескольких европейских мобильных операторов связи.

По полученной информации, презентация смартфонов модельного ряда iPhone 12 состоится во вторник 13 октября, а предзаказы откроются 16 октября. Продажа новинок начнётся 23 октября. Эти же даты ранее называл инсайдер Джон Проссер.

Косвенно это подтверждается ещё одним событием - на днях директор British Telekom Марк Аллер в ходе корпоративной презентации, где присутствовал старший вице-президент Apple Эдди Кью, заявил о том, что «в ближайшие дни» готовится к запуску iPhone с поддержкой 5G-сетей. По его словам, подготовка к этому мероприятию велась весь последний год.

Ожидается, что Apple выпустит iPhone 12 mini с 5.4-дюймовым дисплеем, iPhone 12 и iPhone 12 Pro с 6.1-дюймовым дисплеем, а также флагманского iPhone 12 Pro Max с 6.7-дюймовым дисплеем.

Вместе с четверкой iPhone 12 купертиновцы могут представить метки AirTags и премиальные полноразмерные беспроводные наушники AirPods Studio.