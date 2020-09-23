Аналитик Минг-Чи Куо поделился планами Apple по внедрению дисплеев mini-LED в свои продукты. По информации специалиста, первым устройством компании с mini-LED дисплеем станет новый iPad Pro.

Apple якобы ускорила планы по внедрению дисплеев благодаря значительному прогрессу в производстве mini-LED у вторичного поставщика Sanan Optoelectronics. Куо говорит, что Epistar остаётся главным поставщиком Apple по мини-светодиодам, но Sanan и другие компании должны иметь возможность быстро влиться в цепочку поставок Apple. Сейчас усилия компании и её поставщиков по разработке мини-светодиодной подсветки уже перешли от стадии развития технологий к этапу экономии затрат за счёт масштаба производства.

Серийное производство матриц mini-LED для Apple начнётся в четвёртом квартале 2020 года. У Sanan, по оценкам аналитика, наблюдается быстрое развитие возможностей в области производства дисплеев mini-LED, что позволит компании отправлять большие партии компонентов Apple в первой половине 2021 года. По информации Куо, у Epistar возникли некоторые проблемы с выходом годных изделий, что заставило аналитика сократить прогнозы по поставкам в четвёртом квартале 2020 года на 50% — 300–400 тысяч единиц.

По словам Куо, Apple готовит как минимум шесть продуктов с мини-светодиодными дисплеями, включая iPad и Mac, которые будут представлены до конца 2021 года.

Предполагается, что первым новый тип экрана получит обновлённый 12,9-дюймовый iPad Pro. Согласно прогнозу аналитика, он выйдет в четвёртом квартале 2020 года.

mini-LED по сравнению с OLED имеет ряд преимуществ: например, более высокую контрастность. Помимо iPad Pro в линейке этих устройств будут 27-дюймовый iMac Pro, 14,1-дюймовый MacBook Pro, 16-дюймовый ‌MacBook Pro‌, 10,2.-дюймовый iPad и 7,9-дюймовый ‌iPad‌ mini.