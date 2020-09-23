В сети появилась информация о том, что свежее обновление watchOS 7 привнесло неприятный сюрприз владельцам умных часов Apple Watch. Речь идет о потере данных GPS-модуля.

Пользователи Apple Watch обратили внимание на то, что во время записи тренировки сохраняется только начальная точка вместо целого маршрута, при этом остальные показатели, вроде расстояния, перемен высот и т.д. фиксируются верно. Проблема охватывает все поддерживающие watchOS 7 модели – Apple Watch Series 3, 4, 5 и 6 - однако не носит слишком широкий характер.

Некоторые пользователи говорят, что Apple сообщила им, что это проблема с приложением Strava, но другие говорят, что и у других приложений та же проблема. В службе поддержки Apple предложили пользователям, которые сообщили о проблеме, закрыть все соответствующие настройки конфиденциальности, но это не устранило баг.

Ряду пострадавших владельцев Apple Watch помогло повторное сопряжение часов с iPhone. В тоже время один из пожаловавшихся на проблему пользователей отметил, что этот шаг только усугубил проблему, приведя к полной утрате данных об активности в фитнес-приложении.

Как стало известно, Apple уже в курсе этого бага и работает над его исправлением. Однако сроки выхода этого исправления пока неизвестны.