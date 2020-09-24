Российское подразделение Apple обратилось к властям РФ с просьбой выделить ей полосы радиочастот 6240–8236,8 МГц для тестирования технологии Ultra WideBand (UWB), пишет РБК.

Технология передачи данных Ultra WideBand (UWB) изначально являлась военной. Она существует уже несколько десятилетий и была внедрена в смартфоны iPhone 11. В России эта технология, которая может заменить технологию Bluetooth, превосходя ее по ряду параметров, не используется из-за наложенных Госкомиссией по радиочастотам (ГКРЧ) ограничений. По данным СМИ, технология, которую Apple внедряет в свои новые устройства, также недоступна в Иране, Индонезии и Аргентине.

Из документов Госкомиссии по радиочастотам следует, что Apple просит данные частоты для проверки того, будет ли технология UWB в России создавать помехи кому-либо. Положительные решения по заявке Apple дали Роскомнадзор и Федеральная служба охраны, но требуется ещё один ответ — от Минобороны. После положительного заключения трёх ведомств этот вопрос рассмотрят на заседании ГКРЧ.

По мнению экспертов, Apple в будущем будет использовать технологию UWB для бесконтактных платежей. Кроме iPhone 11 поддержку нового беспроводного стандарта получили и анонсированные недавно умные часы Apple Watch Series 6. Также ходят слухи, что на этой технологии будет основана работа радиометки AirTag для отслеживания местоположения вещей, дебют которой ожидается этой осенью вместе с iPhone 12.

До сих пор Россия отказывала Apple в использовании новых частот. Так было в декабре 2019 года — представитель Минкомсвязи заявил, что чип U1, который используется в последних моделях iPhone, несовместим с действующими средствами связи. Источники «Известий» в Минобороны рассказывали, что частоты, которые хочет использовать Apple, «критически важны для обороноспособности страны».