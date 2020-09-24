Согласно информации из ряда источников, грядущие смартфоны iPhone 12 будут комплектоваться совершенно новыми кабелями Lightning/USB-C в тканевой оплётке. Первые утечки появились в июле, а сегодня авторитетный инсайдер Mr. White поделился снимками кабелей, которые будут поставляться с iPhone 12.

Обычные кабели Lightning, которые Apple кладет в комплект со своими смартфонами, известны своей недолговечностью. Резиновое покрытие начинает трескаться и ломаться спустя всего несколько месяцев использования, и нередко такие кабели перетираются в местах сопряжения проводков с коннектором.

Кроме того, согласно более ранним утечкам, контакты новых кабелей получат специальное покрытие, благодаря которому они будут более устойчивыми к коррозии. За счёт этого кабель должен прослужить пользователю гораздо дольше, чем классический вариант.

Именно кабель может стать единственным дополнительным аксессуаром, который будет идти в комплекте с iPhone 12. В прошлом многие сетевые источники и аналитики говорили о планах Apple убрать из комплекта поставки смартфонов проводные наушники и адаптер питания. Apple уже исключила адаптер питания из комплекта недавно вышедших Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE.