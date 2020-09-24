Разработчик популярной игры Fortnite, владелец Tinder и Spotify и десять других компаний сформировали коалицию по борьбе с Apple и Google. Они настаивают, что IT-гиганты берут чрезмерные комиссии с создателей приложений и «душат» конкуренцию.

Организация получила название Coalition for App Fairness. Это некоммерческая организация, которая начала работу в четверг, 24 сентября, объявив, что большинство магазинов приложений собирают чрезмерно большие комиссии с разработчиков ПО за цифровые покупки пользователей. По мнению представителей коалиции, это предоставляет несправедливое преимущество собственным продуктам и услугам владельцев этих торговых площадок. Организация планирует продвигать законодательные и нормативные изменения в правила работы магазинов приложений.

Цель создания коалиции — «создать равные условия для бизнеса приложений и дать людям свободу выбора на их устройствах». Если ранее компании боролись с политикой App Store в одиночку, теперь они договорились координировать усилия, чтобы изменить политику Apple в отношении приложений разработчиков. В заявлении коалиции члены группы сообщили, что «приветствуют компании любого размера, в любой отрасли, которые стремятся защитить потребительский выбор, стимулировать конкуренцию и создать равные условия для всех разработчиков приложений и игр по всему миру».

Коалиция назвала три основных претензии к Apple: комиссия App Store в размере 30%, отсутствие альтернатив распространения приложений на iOS в обход собственного магазина Apple, а также использование компанией своего контроля над iOS для продвижения собственных сервисов.

Кроме того, компании предложили «кодекс поведения» и попросили принять его Apple и других владельцев магазинов приложений. В частности, они требуют открыть другие возможности для распространения приложений, отменить «несправедливые, необоснованные или дискриминационные сборы» и предоставить доступ к той же технической информации, что есть и у владельца платформы.

По словам представителя коалиции, создание группы не является реакций на иски Epic, но такое решение было принято в ходе переговоров с разработчиками об их опыте использования магазинов приложений и стремлении к переменам.