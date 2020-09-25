Брюссель подаст апелляцию в Суд ЕС на июльский вердикт Европейского суда общей юрисдикции (Общий суд ЕС), который отменил решение Еврокомиссии о взыскании с Apple €13 млрд за нарушение европейских норм в сфере налогов и государственных дотаций. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Еврокомиссии.

"Еврокомиссия приняла решение подать апелляцию в Суд ЕС на решение Общего суда ЕС от июля 2020 года по делу о получении компанией Apple государственной помощи в Ирландии. Этим решением было аннулировано решение Еврокомиссии от августа 2016 года, в котором Еврокомиссия постановила, что Ирландия предоставила Apple нелегальную государственную помощь в виде избирательных налоговых льгот, - говорится в заявлении. - Еврокомиссия считает, что в своем решении Общий суд ЕС допустил ряд легальных ошибок, и что оно создало серьезные проблемы в применении решений Еврокомиссии в вопросах применения норм госпомощи и налоговых правил в ЕС", - говорится в документе.

Глава ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер подчеркнула, что тот же Общий суд ЕС ранее заявлял, что страны-члены ЕС должны соблюдать европейские договоры, несмотря на то, что они могут устанавливать свои собственные законы о налогообложении.

По словам Вестагер, "это дело очень важно, потому что оно создаст прецедент для других дел", которые ЕС намерен представлять в будущем. Ожидается, что его рассмотрение может продлиться как минимум пару лет.

"Мы должны продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы гарантировать, что компании платят справедливую долю налогов", - заявила Вестагер.

Данное решение суда, как отмечали эксперты, также может стать прецедентом для пересмотра других крупных штрафов Еврокомиссии в отношении мировых IT-гигантов, включая Google, Microsoft, Intel.

В ответ на опубликованное заявление представитель Apple заявил: «Мы рассмотрим апелляцию Еврокомиссии, когда мы ее получим, однако это не изменит фактических выводов общего суда, которые доказывают, что мы всегда соблюдали закон в Ирландия, как и везде, где мы работаем».