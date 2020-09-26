Apple представила проект «Восемь песен из изоляции» (Eight Songs From Isolation). По словам компании, это первая в истории музыкальной индустрии опера, написанная в режиме изоляции и полностью снятая на iPhone.

Автором 40-минутной оперы стал известный британский дирижер Оливер Зеффман. Композиторы выбрали восемь текстов об изоляции, каждый из которых основывался на том, что они пережили за последние пять месяцев пандемии.

В списке авторов музыки — Джулиан Андерсон, Хью Уоткинс, Фрейя Уэйли-Коэн, Томас Адес, Илья Демуцкий, Хелен Грайм, Ду Юн, Нико Мьюли. Среди исполнителей — британская оперная дива Сара Коннолли, один из самых востребованных академических исполнителей XXI века Йестин Дэвис, а также победитель международного конкурса вокалистов «Певец мира» Андрей Кимач.

«Кризисы часто побуждали художников создавать не только новые творения, но и новые способы работы. Пандемия, охватившая мир, сделала невозможными два фундаментальных требования большинства форм искусства — взаимодействие художников друг с другом, а также художников с аудиторией, — отметил Зеффман. — Вместо того, чтобы пытаться переформатировать что-то написанное в другом контексте, я чувствовал, что с художественной точки зрения необходимо создать что-то новое и очень важное для нашей текущей ситуации. Музыка — великий объединитель, и я хочу поблагодарить всех, кто собрался вместе, с таким энтузиазмом и преданностью делу, чтобы создать новую оперу, которая, как мы надеемся, найдет отклик у публики и объединит людей по всему миру».

По словам дирижёра, проект создан специально для потокового вещания, а не для живых выступлений. Зеффман дирижировал оркестром в студии, затем исполнителей снимали на iPhone 11 Pro отдельно, в том числе в их домах. 40-минутную запись срежиссировал Билли Бойд Кейп.