Слух о том, что в линейке iPhone 12 будет модель mini, обрел подтверждение. Инсайдер под ником DuanRui поделился в твиттере фотографией, демонстрирующей наклейки для упаковок оригинальных чехлов, предназначающихся для грядущих устройств Apple.

На ней значатся четыре модели — iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. У первого смартфона диагональ экрана будет равняться 5,4 дюймам, у второго и третьего — 6,1, а последний получит 6,7-дюймовую панель.

iPhone 12 mini

iPhone 12 / 12 Pro

iPhone 12 Pro Max



Silicone Case Stickers pic.twitter.com/bWaFiWG9Ht — DuanRui (@duanrui1205) September 25, 2020

На снимке можно разглядеть артикулы чехлов: MHL732M/A и MHLG32M/A. Раньше Apple их не использовала. Так что это вполне могут быть новые аксессуары.

Ранее DuanRui делился достоверными снимками руководства пользователя для iPad Air 4, что позволяет предположить, что он имеет доступ к производству полиграфических продуктов для Apple.

Ожидается, что новые iPhone будут представлены 13 октября.