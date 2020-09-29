В коде Windows XP нашли секретную тему оформления в стиле Mac OS
В исходном коде Windows XP, утёкшем в интернет на прошлой неделе, было обнаружено несколько секретных тем оформления. Как оказалось, Microsoft экспериментировала с различными визуальными оболочками, в том числе напоминающими операционную систему Mac OS X, еще на этапе разработки XP в самом начале 2000-х.
Одной из тем оказалась Candy — она делает компьютер похожим на Mac и повторяет многие элементы оформления из темы Apple Aqua, появившейся в Mac OS X, которая была представлена в 2000 году на конференции Macworld Conference & Expo.
Несмотря на то, что тема Candy не завершена, дизайн кнопки «Пуск», а также других элементов интерфейса явно схож с тем, что пользователи видели в Apple Aqua. Стоит отметить, что Microsoft не выпускала официально эту тему, судя по всему, её разработка проводилась на ранних этапах создания Windows XP. Тема помечена как «только для внутреннего использования».
В финальной версии ОС в 2001 году Microsoft использовала сине-зеленую тему Luna. В то же время движок тем в Windows XP стал одним из ключевых улучшений, позволив использовать сторонние темы наряду с широкими возможностями кастомизации.
Исходный код Windows XP оказался в открытом доступе на прошлой неделе. Ссылку на архив, содержащий почти 43 ГБ данных с исходниками устаревших систем Microsoft, неизвестные выложили на форуме 4chan. Среди них оказались Windows XP, Server 2003, MS DOS 3.30, MS DOS 6.0, Windows 2000, Windows CE 3, 4 и 5, Windows Embedded 7, Windows Embedded CE, Windows NT 3.5 и Windows NT 4.
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