В исходном коде Windows XP, утёкшем в интернет на прошлой неделе, было обнаружено несколько секретных тем оформления. Как оказалось, Microsoft экспериментировала с различными визуальными оболочками, в том числе напоминающими операционную систему Mac OS X, еще на этапе разработки XP в самом начале 2000-х.

Одной из тем оказалась Candy — она делает компьютер похожим на Mac и повторяет многие элементы оформления из темы Apple Aqua, появившейся в Mac OS X, которая была представлена в 2000 году на конференции Macworld Conference & Expo.

Несмотря на то, что тема Candy не завершена, дизайн кнопки «Пуск», а также других элементов интерфейса явно схож с тем, что пользователи видели в Apple Aqua. Стоит отметить, что Microsoft не выпускала официально эту тему, судя по всему, её разработка проводилась на ранних этапах создания Windows XP. Тема помечена как «только для внутреннего использования».

Кликабельно

В финальной версии ОС в 2001 году Microsoft использовала сине-зеленую тему Luna. В то же время движок тем в Windows XP стал одним из ключевых улучшений, позволив использовать сторонние темы наряду с широкими возможностями кастомизации.

Исходный код Windows XP оказался в открытом доступе на прошлой неделе. Ссылку на архив, содержащий почти 43 ГБ данных с исходниками устаревших систем Microsoft, неизвестные выложили на форуме 4chan. Среди них оказались Windows XP, Server 2003, MS DOS 3.30, MS DOS 6.0, Windows 2000, Windows CE 3, 4 и 5, Windows Embedded 7, Windows Embedded CE, Windows NT 3.5 и Windows NT 4.