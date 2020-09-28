Одной из особенностей iOS 14 стала функция App Clips – возможность быстрого запуска приложений без загрузки основных файлов. Наконец, в App Store появился первый представитель с поддержкой данной функции — им стал мобильный скролл-шутер Phoenix 2.

Новинку можно запустить сразу после нажатия на кнопку «Играть» при просмотре страницы игры в браузере Safari из iOS-устройства. При этом для демо-просмотра доступен лишь один уровень — этого, по задумке создателей, должно быть достаточно, чтобы понять механизм и особенности игры. После его завершения на экране появляется предложение с загрузкой полной версии из App Store.

Работает App Clip в основном с помощью рекламного баннера, QR-кода. Если вы кликнете на него, то сможете запустить нужную вам функцию приложения. У одного приложения функций App Clip может быть несколько. Система умеет сохранять данные пользователя и может показывать ему различные рекомендации. Он, в свою очередь, может делиться ими с друзьями.

Ранее в Apple отметили, что максимальный размер приложений в рамках программы App Clips не превышает 10 МБ, что позволяет осуществлять их быстрый запуск даже при использовании мобильного интернета.