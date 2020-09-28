Apple пошла на небольшие уступки в вопросе комиссий в App Store и отменила взимание платы с онлайн-мероприятий, которые бизнес организует с помощью инструментов Facebook. Раньше за это компания брала комиссию в 30%.

Apple до 31 декабря 2020 года решила не взимать комиссию 30% с оплаты онлайн-мероприятий, которые бизнес организует через инструменты Facebook. На такой шаг компания пошла из-за того, что многие предприятия были вынуждены отменить свои мероприятия из-за пандемии коронавируса и перенести их в онлайн. При этом при оплате через приложения Facebook для устройств Apple взималась стандартная комиссия 30%.

Такое же исключение Apple сделала для транзакций в сервисе бронирования жилья Airbnb и сервисе тренировок ClassPass. При этом для разработчиков игр исключение делать не будут, поскольку их бизнес не так сильно пострадал от Covid-19.

Apple добавила, что до конца года Facebook должна добавить встроенные платежи для таких событий и привести их в соответствие с правилами App Store.

Ранее Facebook решила добавить на страницу покупки своего приложения для заказа билетов надпись о том, что Apple забирает 30% денег разработчиков. Последняя такое нововведение, естественно, отклонила.