28 сентября в суде прошло второе слушание по делу Apple и Epic Games, и оно во многом закончилось в пользу Apple. Однако судья Ивонн Гонзалес Роджерс заявила, что решение будет вынесено не раньше июля 2021 года.

По словам Роджерс, аргументы Epic Games «не произвели на неё особого впечатления», так как комиссия в 30% — стандартная практика в игровой индустрии. Судья отметила, что компания обошла политику Apple, несмотря на свои договорные обязательства. Репортёр CNN Брайан Фанг пишет, что Роджерс уличила Epic Games во «лжи». «Есть много людей, которые считают вас героями за то, что вы сделали, но это по-прежнему нечестно», — обратилась она к адвокатам компании.

Кроме того, Роджерс оспорила утверждение Epic о том, что Apple нанесла «непоправимый вред» движку Unreal Engine. «Не существует прецедента, по которому из-за потери нескольких миллионов компании-миллиардеру наносится непоправимый вред», — сказала судья.

Также Epic Games пока не удаётся убедить судью в том, что игроки из Fortnite не могут просто перейти с iOS на другую платформу, вроде Switch. На вопрос Роджерс о том, почему создателей игры не волнует тот же 30-процентный сбор на PlayStation, Xbox и Switch, Epic Games пояснила, что консоли продаются в убыток, поэтому там ситуация иная.

Сама Apple же считает, что Fortnite не так важна для App Store, как об этом говорит Epic Games, и что игроки всё же больше предпочитают играть на больших дисплеях и, соответственно, на других платформах.

Роджерс заявила, что она «всего лишь ступенька» в этом деле — проигравший подаст апелляцию. По её словам, дело скорее всего будет рассмотрено судом присяжных в июле 2021 года. В дальнейшем всё будет зависеть от решений сторон. Она также предложила вернуть Fortnite в App Store на время рассмотрения, при условии, что все доходы от игры будут храниться на целевом депозитном счете, пока компании не разрешат конфликт. Apple заявила о необходимости провести совещание по этому вопросу, в то время как представители Epic отклонили предложение. По мнению последних, таким образом судья оказывает помощь в исполнении «незаконных решений монополистов».