Продажи новых Apple Watch Series 6 в России вдвое опережают спрос на Series 5 после их релиза в 2019 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в российских розничных сетях.

При разработке новых устройств Apple сделала упор на функциях контроля состояния здоровья, что является весьма актуальным в условиях продолжающейся пандемии. К примеру, модель Watch Series 6 способна измерять уровень содержания кислорода в крови: понижение данного показателя может свидетельствовать о развитии коронавирусной инфекции.

О высоком спросе на новые умные часы Apple сообщают практически все крупные торговые сети. В частности, М.Видео-Эльдорадо, МТС и представители «Связного» отмечают, что в первую неделю Apple Watch Series 6 продавались очень хорошо. Такого же мнения придерживаются и в Ситилинк. Правда, конкретные цифры продаж собеседники Ведомостей называть не стали.

Руководитель направления цифровой медицины группы компаний «Инвитро» Борис Зингерман заверил, что новые умные часы от Apple могут стать отличным помощником для отслеживания здоровья больных COVID-19 в домашних условиях — уровень SpO2 указан в любых методических рекомендациях по лечению коронавируса в качестве ключевого критерия тяжести состояния пациента с пневмонией. Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Р-фарм» Алексей Репик подтвердил это и отметил, что понижение уровня кислорода в крови проявляется спустя существенное время после заражения COVID-19. Несмотря на это, показатель уровня насыщения кислородом является одним из ключевых показателей состояния больного, добавляет Репик.